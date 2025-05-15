Mostafa Mohamed bu maçta oynamayı reddetti!

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Mostafa Mohamed bu maçta oynamayı reddetti!

Nantes forması giyen Mostafa Mohamed, homofobiye karşı mücadele gününde oynamayı reddettiği için ligin son maçına çıkmayacak.

RMC Sport'ta çıkan bir habere göre bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed, homofobiye karşı mücadele gününde sahaya çıkmayı reddetti. Bu nedenle Nantes formasıyla sezonun son maçı olan Montpellier'e karşı oynaması beklenmiyor.

FRANSIZ MEDYASI İNANMADI

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, oyuncunun küçük bir kas rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve forma giyemeyeceğini söylese de Fransız medyası bu durumun gerçek olmadığını düşünüyor.

Daha öncede Benfica forması giydiği dönemde milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT renklerine sahip kaptanlık bandını dini sebeplerden ötürü takmayacağını açıklamıştı.

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