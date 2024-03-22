Motokurye servis minibüsüyle çarpıştı

Kaynak: İHA
Motokurye servis minibüsüyle çarpıştı
Tekirdağ Çorlu'da servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada motokurye yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 1. Sokak ile Çiğdem Sokak yol ayrımında oldu.

İddialara göre, Çiğdem Sokak’ta seyreden plakası alınamayan servis minibüsü ile sipariş dağıtımına çıkan Aytaç N.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aytaç N., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme yaptı.

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