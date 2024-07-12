Motor bir anda alev aldı. Sürücü şaştı kaldı

Afyonkarahisar'da bir aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde, Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şoförün kullandığı arabanın motor kısmından aniden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeyi aradı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.