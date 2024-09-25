Motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alev yanan otomobil söndürüldü. Ancak aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Kırıkhan - Reyhanlı yolunda meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen plakalı 33 VAK 44 plakalı Chevrolet marka otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Yangını fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangına vatandaşlar ve polis ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istese de çabalar sonuçsuz akladı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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