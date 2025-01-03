Motora sıkışan kedi için seferber oldular

Olay, saat 11.45'te Tekirdağ Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin motor kısmına kedinin sıkıştığını gören Aytaç Balık adlı sürücü, kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya gayret etti. Araç sahibi Balık'ın yardımına Akif Yavuz adlı duyarlı vatandaş koştu.
Aracın altına yatan Akif Yavuz adlı vatandaşın uğraşları sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedinin yara almadan kurtarıldığı olaydan sonra kedi, olay yerinden hızla uzaklaştı. Muratlı Belediyesi Veterinerlik İşleri ekipleri ise kedinin yaralanmış olma ihtimaline karşı olay yerinde hazır bekledi.
Öte yandan, sık sık ısınmak için otomobil motorlarına sığınan kedilerin sıkışma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten ekipler, araç sahiplerine uyarıda bulundu.