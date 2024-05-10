Motorculara kask dağıtıldı

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Datça’da motosiklet kullanımının yoğun olması nedeniyle Esnaf Odası ve Şoförler Odası’nın da katkıları ile alınan motosiklet kaskları Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Ersan Şimşek, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Oğuz Kapusuz ve İlçe Emniyet Amiri Gökhan Madendere tarafından Datça’nın en işlek caddesinde kaskı bulunmayan motosiklet sürücülerine Kask dağıtımı yapıldı.

Kaskı bulunmayan motosiklet sürücülerine Kask dağıtan Datça Kaymakamı Atıcı, “Datça ilçemiz bildiğiniz gibi bir turizm kenti. Burada motosiklet kullanımı çok fazla. Bunun farkına vardık.