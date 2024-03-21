Motorin ve benzinden sonra LPG'ye kallavi zam geliyor

Artan enflasyon ve ekonomik kriz, döviz kurlarında dalgalanmalara sebep oldu. Bu dalgalanmalar ise benzin ve motorin fiyatlarında fahiş oranda zamlar meydana getirdi. Vatandaşlar, yapılan zamlardan dert yanarken bir zam haberi de LPG’den geldi.

LPG’YE ZAM GELİYOR

21 Mart 2024 tarihli güncel verilere göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,45 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43,03 liradan satılıyor. Fakat, bu artışlarla sınırlı kalmayacak. Yakıt tedarikçileri, yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG grubunda litre başına 45-50 kuruşluk bir fiyat artışı tahmininde bulunuyor. İstanbul'da LPG'nin litresi şu an 21,95 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, uluslararası piyasalarda hesaplanarak belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru üzerinden hesaplanıyor: Bu karmaşık hesaplama süreci, akaryakıt fiyatlarının her değişiminde etkili olan faktörlerin başında geliyor.