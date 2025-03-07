Motorinde bu gece yarısı neler olacak neler. Herkes gerçek mi diye birbirine soracak

Tüm dünyada indirim üstüne indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına Türkiye'de hissedilir oranda indirim yaptı. Bunda uzun süredir 75 dolara dayanan brent petrolün varil fiyatının 70 doların altına inerek 69.51 dolardan işlem görmesi etkili oldu.

Benzine 1 lira 60 kuruş indirim yapılması beklenirken, tutar yükseltilerek 2 lira 6 kuruşa çıkartıldı.

İndirimin ardından benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 41 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 26 kuruşa, Ankara'da 43 lira 96 kuruşa, İzmir 44 lira 33 kuruşa satılıyor.

Motorinin de indirimden etkilenecek. Motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46.65 lira, Anadolu Yakası'nda 46 lira 54 kuruşa, Ankara'da 47 lira 36 kuruşa, İzmir'de 47 lira 73 kuruşa satılıyor.

Sektör temsilcileri bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde son dakika değişikliği olmazsa motorine 1 lira 60 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

İndirimin ardından motorinin litresi Avrupa Yakası'nda 45.05 lira, Anadolu Yakası'nda 44 lira 94 kuruşa, Ankara'da 45 lira 78 kuruşa, İzmir'de 46 lira 14 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimcik yerine ilk defa indirim yapıldığını belirten bir vatandaş "Bu günleri de gördük ya. Tamam tüm dünya ülkeleri motorin ve benzinin fiyatını düşürdü. Bizde ise indirimcik yapılır diye düşündük. Çünkü benim vatandaşımı böyle avuttuyorlar. Benzine 2 lira küsür indirim yapanlar, niye motorine 1 lira 60 kuruş indirim uyguladı ona çözemedim" dedi.

Yanında duran kişi hemen söze girerek "Esasında benzinin motorinden pahalı olması gerekirken, ülkemizde motorin daha pahalı. Çünkü dizel araçlar daha fazla akaryakıt dolumu yapıyor. Sen hiç benzinle çalışan ağır vasıta gördün mü. Yakında akaryakıta zamlar seri olarak yapılmaya başlar" diye konuştu.