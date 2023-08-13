Motorine 3 ayda yüzde 106 zam. Bu mu uçan Türkiye

Seçim sonrası hükümetin art arda yaptığı zam yağmuru motorin ve benzin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sadece 3 ayda motorine yüzde 106, benzine ise yüzde 82.4 zam yapıldı.

Motorine 3 ayda yüzde 106 zam. Bu mu uçan Türkiye

Editör: Abdullah Keleş

Mayıs ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki simitten çaya, tuvalet kağıdından benzine yapılan zam furyası devam ediyor.

Seçim öncesi verilen vaatlerin aksine vaatlerin bedeli yüksek vergi ve fiyat artışları ile vatandaşın sırtına yükleniyor. Sadece 3 ayda yüzde 106'ya varan zamları gören akaryakıttaki yükseliş durmak bilmiyor. Son olarak hafta içi devreye giren 1.80 TL'lik zam ile motorin fiyatları tarihi seviyeye ulaştı.

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5 TL ÖTV ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ilk turu öncesinde 9 Mayıs tarihinde 19.81 TL olan benzin fiyatı 13 Ağustos itibarıyla yüzde 82.4'lük artış ile 36.14 TL'yi görürken, yine aynı tarihte litresi 18.59 TL'yi bulan motorin ise yüzde 106.2'lik artışla 38.30 TL'den satılmaya başlandı. Kur dışında temmuz ayı içinde verilen Özel Tüketim Vergisi artışı kararı ile litre fiyatlarına 5 TL'lik bir vergi zammı gelmiş, fiyatlarda tek seferde büyük artışlar görülmüştü.

Alınan karar doğrultusunda kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2.52 liradan 7.52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı ise 2.05 liradan 7.05 liraya yükseldi. Bu artışların ardından 15 Temmuz'da 28.02 TL olan benzin fiyatı 16 Temmuz'da yüzde 21.4'lük artış ile 34.02 TL'ye, 26.32 TL'den satılan motorin ise yüzde 22'lik artış ile 32.32 TL'ye çıkarıldı. Dün itibarıyla en pahalı benzin 37.43 TL'lik litre fiyatı ile Hakkari'de satılırken, motorin de yine 39.19 TL'lik litre fiyatı ile aynı ilde satılıyor.

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TARİHİ ZİRVE

Bu artışlar başta nakliye giderleri, tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda fahiş fiyat artışlarının da kapısını açmış oldu. Akaryakıtta temmuz ayında devreye alınan 5 TL'lik ÖTV artışının zincirleme etkisi ile temmuz ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 9.49 artmış ve tarihin en yüksek temmuz enflasyonu yaşanmıştı. Sadece temmuzda akaryakıt fiyatı yüzde 29.04'lük artış kaydederek, zam şampiyonu oldu.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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