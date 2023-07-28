Motorine gelen dev zam sonrası litre fiyatı 35 TL'yi geçti

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatı arttı.

Motorine gelen dev zam sonrası litre fiyatı 35 TL'yi geçti

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatı yaklaşık 1 lira 45 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da ortalama 35 lira 35 kuruşa, Ankara'da 35 lira 83 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 1 kuruşa çıktı.

Akaryakıtta son zam motorine geldi. Yaklaşık 1 lira 45 kuruş zammın ardından İstanbul'da motorinin litresi ortalama 33 lira 87 kuruştan 35 lira 32 kuruşa çıktı.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatı arttı.

1 LİRA 45 KURUŞ ARTTI

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatı yaklaşık 1 lira 45 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 33 lira 87 kuruştan 35 lira 32 kuruşa, Ankara'da 35 lira 83 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 1 kuruşa çıktı. Benzinin litresi ise ortalama 36,05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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