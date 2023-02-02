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Motorine azıcık indirim geldi

Brent petrolün varil fiyatının düşmesi motorine indirim olarak yansıdı. Bugün motorinin litre fiyatına 1 lira 02 kuruş indirimcik yapıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 22.48 TL'ye düştü. Benzin ile motorin arasındaki fark 1 lira 35 kuruşa indi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 07:16
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Motorine minicik indirim geldi

Motorine azıcık indirim geldi
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Akaryakıt sektöründe yaşanan dengesizlik sürüyor. Bugün motorinin litre fiyatına 1 lira 02 kuruş indirimcik yapıldı.

1 lira 02 kuruşluk indirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 42 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 22 lira 48 kuruştan, Ankara'da 22 lira 76 kuruştan, İzmir'de ise 22 TL 81 kuruştan satılacak.

Benzini ise indirim pas geçiyor. Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 07 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 13 kuruşa, Ankara'da 21 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 28 kuruşa depolara dolduruluyor. 

Motorine yapılan indirim sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığından motorin ile benzin arasındaki fark 1 lira 35 kuruşa düştü. 

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 

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Vatandaş
2.02.2023 07:57
indirim değil, indirimcik  
 
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