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Fiyatı uçuşa geçti. Motorine zam geldi

Dün benzine gelen 67 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine zam yapıldı. Bugün motorinin litresi 1 lira 5 kuruş arttı. İstanbul'da motorinin litresi 23 lira 16 kuruşa, Ankara'da 23 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 50 kuruşa çıktı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 07:02
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Motorine zam

Fiyatı uçuşa geçti. Motorine zam geldi
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Brent petrolün dün 84,46 dolar seviyesine kadar gerilemesine rağmen, motorine bugün zam yapıldı. Motorinin litresi 1 lira 5 kuruşluk arttı. İstanbul'da motorinin litresi 23 lira 16 kuruşa, Ankara'da 23 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 50 kuruşa çıktı.

ARAÇ SAHİPLERİ SİNİR KÜPÜ

Dün 67 kuruş zamlanan benzine ise bugün zam yapılmadı. Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 34 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 55 kuruşa çıktı. 

Brent petrolün fiyatı düşmeye başlarken bizde motorin ve benzim zamları sürüyor diyen araç sahipleri "Biz petrolün yarısına yakınını Rusya'dan çok ucuza alıyoruz. Devletimiz ise üstüne okkalı bir kar koyarak bizlere satıyor. Böylece elini hiç bir taşın altına sokmadan bütçeyi dengeliyor" dedi.

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
18.01.2023 07:34
Akp ve Bay recebime 20 yıldır oy verenlerin alayına bu dunyada ve hairette hakkımızı helal etmiyoruz etmeyeceğizde çünki kul hakkı yiyorlar hamdolsun  
 
Ekonomist
18.01.2023 07:26
Bir kere daha oy verin az daha uçalım tam uçamadık  
 
Osman
18.01.2023 07:07
Hala ampül diye kendilerini yırtanlar alın size ampul.Bunlara oyveren vermeyi bile aklından geçirenler beter olun.  
 
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