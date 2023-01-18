Fiyatı uçuşa geçti. Motorine zam geldi

Brent petrolün dün 84,46 dolar seviyesine kadar gerilemesine rağmen, motorine bugün zam yapıldı. Motorinin litresi 1 lira 5 kuruşluk arttı. İstanbul'da motorinin litresi 23 lira 16 kuruşa, Ankara'da 23 lira 43 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 50 kuruşa çıktı.

ARAÇ SAHİPLERİ SİNİR KÜPÜ

Dün 67 kuruş zamlanan benzine ise bugün zam yapılmadı. Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 34 kuruşa, Ankara'da 20 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 55 kuruşa çıktı.

Brent petrolün fiyatı düşmeye başlarken bizde motorin ve benzim zamları sürüyor diyen araç sahipleri "Biz petrolün yarısına yakınını Rusya'dan çok ucuza alıyoruz. Devletimiz ise üstüne okkalı bir kar koyarak bizlere satıyor. Böylece elini hiç bir taşın altına sokmadan bütçeyi dengeliyor" dedi.