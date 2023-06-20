Motorine zam geldi. Bu gidişle akaryakıt pompaları alev alacak

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Gece saatlerinde motorine gelmesi beklenen 1 lira 39 kuruşluk zam pompaya yansıdı.

Motorine zam geldi. Bu gidişle akaryakıt pompaları alev alacak

Türkiye yeni güne yeni bir zam haberiyle başladı.

Her saniye dalgalanmasını sürdüren döviz kurları ve yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam etti.

Bugün itibariyle (20 Haziran Salı) motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam geldi.

Kurban Bayramı'ndan öncesinde motorine gelen bu zammın ardından benzin ve LPG'nin litre fiyatına da zam geleceği düşünülüyor.

İŞTE GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,03 TL

Motorin fiyatı: 23,80 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 24,38 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 24,21 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

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