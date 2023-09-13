Motorinin ardından benzine de zam geliyor. Trafiğe çıkmak da hayal olacak

Motorin fiyatlarına dün gece yarısı 2 TL'lik rekor zam geldi. Benzine de bu gece yarısından itibaren 1 lira 63 kuruşluk zam geleceği aktarıldı.

Motorinin ardından benzine de zam geliyor. Trafiğe çıkmak da hayal olacak

Motorin fiyatına gelen 2 TL'nin üstünde rekor zam sonrası için benzin fiyatına da zam geleceği ifade edildi.

Beklenen zam miktarı üçüncü kez değiştirildi ve yeni zam miktarının 1 lira 63 kuruş olacağı aktarıldı.

HalkTv.com.tr'da yer alan bilgilere göre; Akaryakıt fiyatları dün gece (12 Eylül) motorin fiyatına gelen 2 lira 3 kuruşluk zam sonrası tamamen değişirken benzin fiyatı içinde beklenen zam miktarı bir kez daha değişti.

Motorine zam sonrası benzin fiyatlarına bu gece yarısı zam gelecek.

Daha önce benzin fiyatı için 1,45-1,50 TL arasında zam beklentisi duyurulmuştu. Ancak 1 lira 63 kuruşta karar kılındı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 Eylül)

İstanbul - 36,87 TL

Ankara - 37,44 TL

İzmir - 37,56 TL

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