Motorinin fiyatı bakın bugün kaç lira oldu. Son 2 ayda yüzde 82 zamlandı

Motorinin litre fiyatına bugün 1.42 lira zam geldi. Motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda litresi 36 lira 6 kuruşa yükseldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi motorinin litresi 18 lira 58 kuruştan satılıyordu.

Motorinin fiyatı bakın bugün kaç lira oldu. Son 2 ayda yüzde 82 zamlandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Hükümetin acımasızca zam üstüne zam yaptığı motorinin fiyatı 35 TL'yi aşarken, benzinin litre fiyatı da 36 lirayı geçti.

Bugün itibariyle motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 35 lira 34 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 35 lira 28 kuruşa, Ankara'da 35 lira 82 kuruşa, İzmir'de 36 lira 01 kuruşa depolara doldurulmaya başlandı.

Benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 01 kuruşa, Ankara'da 36 lira 53 kuruşa, İzmir'de 36 lira 64 kuruşa depolara dolduruluyor.

Bütçe açığını kapatmak için özellikle akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içeceklere bindirim yapan hükümetin zamlara devam edeceği tahmin ediliyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu.

Benzin ve motorine yapılan zamlara isyan eden emekliler, "Erdoğan biz emeklilere Anayasal hakkımız olan 19.77 enflasyon farkını verdikten sonra yüzde 5.23 zam yaptı. Bu yaptığı zam değil bize verdiği sadaka. Son 2 ayda motorine yüzde 80 zam yaptı. Bize ise yüzde 5.3'ü layık gördü. Oy veren ellerim kopsaydı da sandıkta oy atamasaydım" dedi.

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