Motorkurye yaya kadına çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motorkurye yaya kadına çarptı

Kağıthane’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına sipariş tesliminden dönen motorkurye çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan motorkurye ile kadını çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de sipariş tesliminin ardından iş yerine dönen motokurye, yoluna karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada motokurye ve kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye Salih Erdoğan (24) siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönüşe geçti.Erdoğan, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına geçmek istedi. Kadını gören motokurye frene bassa da kazaya engel olamadı. Çarpışma sonucu yere savrulan motokurye ve kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Çevredeki vatandaşların ihbarI üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri tutanak tutarak soruşturma başlattı. (DHA)

Motorkurye yaya kadına çarptı

Motorkurye yaya kadına çarptı

Motorkurye yaya kadına çarptı

Motorkurye yaya kadına çarptı

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