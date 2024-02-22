Motorlu testereyle bacağını kesti

Kaynak: İHA
Motorlu testereyle bacağını kesti
Bursa'da motorlu testere ile odun kesen kişi bir anlık dalgınlığının kurbanı oldu. Bacağını kesen adam tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Erdoğan Ö., evinin bahçesinde odunları motorlu testeresiyle sobaya rahatça sığması için kesmeye başladı. Ancak testere kontrolünden çıkınca sağ bacağına saplandı.

Bacağından ağır şekilde yaralanan ve kan kaybeden adamın bağırma seslerini duyan ailesi yardımına koştu. Bacağına tampon yapılan adam ailesi tarafından özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Burada tedavi altına alınan Erdoğan Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırmak için çalışma başlattı.

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