Motorlu testereyle bacağını kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Erdoğan Ö., evinin bahçesinde odunları motorlu testeresiyle sobaya rahatça sığması için kesmeye başladı. Ancak testere kontrolünden çıkınca sağ bacağına saplandı.

Bacağından ağır şekilde yaralanan ve kan kaybeden adamın bağırma seslerini duyan ailesi yardımına koştu. Bacağına tampon yapılan adam ailesi tarafından özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Burada tedavi altına alınan Erdoğan Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırmak için çalışma başlattı.