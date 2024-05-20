Motorun önünü kaldırdı artık uzun bir süre oturamayacak

Sosyal medyada bir motosiklet sürücüsünün geçirdiği kaza gündem oldu.

Motosiklet sürücüsünün arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde sürücü, trafikte tehlikeli şekilde ilerleyerek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı görülüyor.

Motosikletiyle trafikte tek teker üzerinden ilerleyen sürücü, bir müddet sonra dengesini kaybederek, kalçası üzerinden asfalt yolda kıvılcımlar çıkararak sürüklendi.

Tek tekerini havaya kaldırarak hem kendi canını hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücü geçirdiği kazanın ardından arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada gündem olan videoya vatandaşlar sürücünün artık uzun bir süre oturamayacağını belirtti