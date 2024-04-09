Motosiklet ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Motosiklet ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Fethiye’nin Tuzla Mahallesi, İnönü Bulvarı’nda Murathan Uslu, motosikletinin kontrolünü kaybedip kaldırımdaki ağaca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Murathan Uslu ve yolcu Skyler Watkins yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi intikal etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Murathan Uslu tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yabancı uyruklu Watkins’in tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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