Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, refüjdeki bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Girginer (30) yaralanırken, arkasındaki Bilal Kırer (31) ise hayatını kaybetti.

Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar-Alaşehir kara yolu Gediz Çayı mevkisinde meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne giden Mehmet Girginer’in kontrolünü yitirdiği 45 ZC 940 plakalı motosiklet, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Girginer ile arkasındaki Bilal Kırer yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Bilal Kırer, Salihli Devlet Hastanesi'ne Girginer ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kırer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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