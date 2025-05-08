Motosiklet havada takla attı! Sürücü metrelerce savruldu

Kaza, Karadeniz Ereğli ilçesi Yeşiltepe mevkisinden Kepez istikametine seyir halinde olan Berkay Ç. idaresindeki motosikletin, aynı yönde ilerleyen K.A. yönetimindeki otomobili sollamak istediği sırada meydana geldi. Sollama sırasında kontrolden çıkan motosiklet, önce otomobile, ardından yol kenarındaki refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet havada takla atarken, sürücü Berkay Ç. de yola savrularak metrelerce sürüklendi. O anlara tanık olan diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.