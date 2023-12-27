Motosiklet hırsızı 200 saatlik kamera takibiyle yakalandı

Kaynak: İHA
Motosiklet hırsızı 200 saatlik kamera takibiyle yakalandı
Denizli'de 2 motosiklet çalan hırsız, polislerin 200 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçe merkezinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü detaylı bir çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerden elde edilen 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtları polis ekipleri tarafından titizlikle incelendi.

Farklı iş yeri ve adreslerden elde edilen kamera kayıtlarından elde edilen bulgulardan yola çıkan polis ekipleri, 2 adet motosikleti çaldığı iddia edilen şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti.

Polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan A.T., yapılan adli soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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