Motosiklet hırsızı 200 saatlik kamera takibiyle yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçe merkezinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü detaylı bir çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerden elde edilen 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtları polis ekipleri tarafından titizlikle incelendi.

Farklı iş yeri ve adreslerden elde edilen kamera kayıtlarından elde edilen bulgulardan yola çıkan polis ekipleri, 2 adet motosikleti çaldığı iddia edilen şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti.

Polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan A.T., yapılan adli soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.