Motosiklet hırsızları kameraya takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet hırsızları kameraya takıldı

İzmir Buca’da plakasız motosikletle gelen iki hırsız, başka bir motosikletin hız göstergesini kırarak çaldı. O anlar çevredeki apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz gün, Buca ilçesinde meydana geldi. Plakasız bir motosikletle sokağa gelen iki kişi, gözüne kestirdiği başka bir motosikletin yanında durdu. Şüphelilerden biri motosikletten inerek diğer motosikleti kurcalamaya başladı. Bir süre motosikleti inceleyen şüpheli, daha sonra hız göstergesini kırarak çaldı ve geldiği motosikletle olay yerinden ayrıldı.

O anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, motosikletin sahibi olan "Motokeyfim" sosyal medya içerik üreticisi, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet hırsızları kameraya takıldı

Motosiklet hırsızları kameraya takıldı

Motosiklet hırsızları kameraya takıldı

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