Motosiklet hırsızlığı çetesi çökertildi

Aydın'da, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Son bilgilere göre, Nazilli Hamzallı Mahallesi'nde B.A. ve T.Ö.'ye ait motosikletler bir gün arayla bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgede araştırma başlatan Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelilerini E.E.C., A.I. ve D.D. olarak belirledi.

Şüpheliler Nazilli ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

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İlk incelemelerde bir şüphelinin ikametinin önünde bulunan motosikletin şase ve plaka bilgilerinin farklı olduğu belirlendi ve yapılan araştırmada bu motosikletin Bozdoğan ilçesinden çalındığı ortaya çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Ayrıca, şüphelilerin bir motosikleti parçaladığı, diğerini ise sattıklarının tespit edilmesi üzerine bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.