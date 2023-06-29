Motosiklet hurda deposunu yaktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletten çıkan kıvılcım benzini tutuşturunca yangın çıktı. Hurda deposuna da sıçrayan yangın tamir görmekte olan motosikletlerde hasar oluşturdu.

Motosiklet hurda deposunu yaktı

İHA'nın haberine göre, yangın, Abdi İpekçi Mahallesi 1560. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi motosikletiyle uğraştığı esnada kıvılcımlar çıkmaya başladı.

Kıvılcımın benzini tutuşturmasıyla yangın büyüyerek, yan taraftaki hurda deposuna sıçradı. Yangının ihbar edilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yaralı bilgisi olmadığı öğrenildi. Kıvılcım çıkan motosiklet ve tamir görmek için hurda deposunun içinde bulunan motosikletlerde yangından kaynaklı hasar oluştu.

aw924760-01.jpg

aw924760-02.jpg

aw924760-03.jpg

aw924760-04.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı Güncel
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü Güncel
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası'nda Caretta Caretta yuvasına çitli koruma Güncel
Kuşadası'nda Caretta Caretta yuvasına çitli koruma
Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı açıklaması Güncel
Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı açıklaması
İzmir'de kadın cinayeti Güncel
İzmir'de kadın cinayeti
Ünlü milyarder Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez bikinili pozlarıyla olay oldu Magazin
Ünlü milyarder Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez bikinili pozlarıyla olay oldu
Bariyerlere çarpan araç yan yattı Güncel
Bariyerlere çarpan araç yan yattı