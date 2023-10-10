Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada her iki sürücü de ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, sabah İstanbul- Samsun D-100 kara yolu Osmancık ilçesi Ömer Derindere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul yönüne giden Mustafa Karağaç (38) yönetimindeki 34 DFB 745 plakalı motosiklet ile Onur Özdemir'in (17) kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kazada Mustafa Karağaç ile Onur Özdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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