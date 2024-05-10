Motosiklet ile bisiklet çarpıştı

Kaynak: İHA
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı
Karaman’da S.Ö'nün kullandığı motosiklet ile yabancı uyruklu kişinin yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralanarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde S.Ö. yönetimindeki 70 ES 908 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahsın kullandığı bisiklet cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve bisiklet yaklaşık 15 metre ileri savrulurken, sürücüleri vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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