Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.B. (34) yönetimindeki 01 HY 912 plakalı otomobil ile F.K., (43) yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü F.K., ile motosiklette bulunan A.B.’nin yerde sürüklenirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.