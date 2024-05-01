Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...

Kaynak: İHA
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...
Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Motosiklet üzerindeki şahısların sürüklenme anı kameralara yansıdı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.B. (34) yönetimindeki 01 HY 912 plakalı otomobil ile F.K., (43) yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü F.K., ile motosiklette bulunan A.B.’nin yerde sürüklenirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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