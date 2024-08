Bursa’nın Gemlik ilçesinde Büyükkumla Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına an be an yansıdı. Olay, seyir halindeki motosikletin, sinyal vermeden yol ayrımından dönmek isteyen otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.