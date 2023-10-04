Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Motosiklet kamyonun altına girdi: 1 ölü

Kaza, Akşehir İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden İstasyon Caddesi’ne dönmeye hazırlanan Gürcan Coşkun (46) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikametten caddeye dönmek isteyen D.K. yönetimindeki 42 KS 124 plakalı kamyonun altına girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw045629-02.jpg İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu motosiklet sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Gürcan Coşkun olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürcan Coşkun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Coşkun'un cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü D.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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