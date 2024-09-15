Motosiklet kazasında 2 yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet kazasında 2 yaralı

Manisa Kula'da seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve arkadaşı yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 2 gencin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza saat, 22.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Kol(17) idaresindeki 45 RA 8438 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklette sürücü Yusuf Kol(17) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Veli Emrem (16) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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