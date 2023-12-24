Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi

Kaynak: İHA
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi
Sultangazi'de güvenlik önlemi almadan motosiklet üstünde yolculuk yapan iki arkadaş, motosikletin kayması sonucu yola savruldu. Kazada, yere düşen gençlerden birisi bir aracın altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde dün saat 17.00 sıralarında, hiçbir güvenlik önlemi almadan motosiklete binen iki arkadaş, yoldaki kasisten geçerken kontrolünü kaybederek motosikletin devrilmesi sonucu yola düştü.

Motosikletten düşenlerden biri, yuvarlanarak o esnada sağ şeritte seyir halinde ilerleyen ticari aracın önüne düştü. Ticari aracın şoförü ise dikkati sayesinde frenleyerek faciayı önledi.

Durumu fark eden diğer sürücüler hemen yardıma koşarken, o anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

OLAY ANBEAN KAMERAYA YANSIDI.

Yaşanan feci olayda motosiklet ile yolculuk yapan şahıslardan birisi o esnada seyir halinde olan başka bir aracın altında kalmaktan son anda sürücünün dikkati ve ani fren yapması ile kurtulurken, o anlar başka bir araç içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde iki arkadaşın koruyucu kask takmadan ve hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptıkları, bu esnada motosikletin kayması sonucu yere düştükleri ve arka tarafta yolculuk yapan kişinin yuvarlanarak başka bir aracın ön tekerinin önüne düştüğü, araç sürücüsünün dikkati sayesinde felaketin önlendiği görülüyor.

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