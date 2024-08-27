Motosiklet kazasında bir genç öldü

Hafriyat kamyonları can almaya devam ediyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir motosiklet ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucunda bir genç hayatını kaybetti.

Silopi'nin Yenişehir Mahallesi'nde Kerem Çeviker idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen şoförü ve plakası tespit edilemeyen hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonucunda kaza yerine polis ve sağlık ekibi intikal etti. Ekipleri, yaptığı kontrolde Çeviker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çeviker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kerem Çeviker'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.