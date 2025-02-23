Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Seyfullah S. (26) ile yanındaki arkadaşı Emir K. (22) yaralandı. Yaralı sürücü, yerde yatan arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Seyfullah S.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BJM 639 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada sürücü Seyfullah S. ile arkasındaki arkadaşı Emir K. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Seyfullah S., yerde yatan arkadaşının başında, onu sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

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