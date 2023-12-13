Motosiklet sahildekileri biçti. Trafik ışıklarında facia yaşandı

Sabah’tan Mustafa Bakırhan’ın haberine göre, İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde 4 kişilik bir arkadaş grubu, yanlarında köpekle sahil gezintisine çıktıkları esnada feci bir kazanın ortasında kaldı.

Caddebostan sahilinde sözlü tartışma yaşan otomobilin çarptığı motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen grubu adeta biçti. Nazan Burcu Soyyer (38) isimli kadın hayatını kaybederken, ikisi kadın 3 kişi yaralandı.

Erkan Canbay ve Pelin Toraman Soyyer ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Pelin Toraman Soyyer'in yaralanan köpeği de ameliyat edildi.

Nazan Burcu Soyyer'in Pelin Toraman Soyyer ve Erkan Canbay ile akraba olduğu, İpek Bostancı ile de arkadaş olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ersin Karakaş kazada yara almazken, savrulan motosikletin sürücüsü Avni Kantan'ın kolu kırıldı. Gözaltına alınan iki sürücü, Göztepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Ersin Karakaş tutuklandı.

Ailesi ve arkadaşları, yaşamını yitiren Nazan Burcu Soyyer'e veda için dün öğle vakti Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Ali Rıza Cansu Camii'nde bir araya geldi.

Genç kadın, gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Gebze ilçesi Balçık köyü Mezarlığına defnedildi.

Biricik kardeşini kaybetmenin acısıyla sarsılan ağabeyi Kadir Koray Soyyer, "Otomobil sürücüsü, motosikletin üzerine direksiyonu kırmış. Motorcu da kendisini kurtarmak için hamle yapınca kaldırımda bekleyen 4 kişinin üzerine çıkmış. Motorcu isteye isteye kaldırımdakileri biçmiş. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Biz böyle bir durumda kalsak kendimiz zarar görürüz de başkasının zarar görmesini istemeyiz. Bir sürü insan perişan oldu. Kaldırıma çıkıp insanları biçmeseydi en fazla bacağı kırılırdı ama insanlar ölmezdi. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.