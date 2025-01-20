Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Denizli Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde Deliktaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kurye Abdullah İşçen'in kullandığı 09 AIK 531 plakalı motosiklet, S.K. yönetimindeki 20 FZ 022 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Abdullah İşçen yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İşçen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Abdullah İşçen'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.K., gözaltına alındı.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.