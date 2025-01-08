Motosiklet sürücüsü inşaatın parçasıyla yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosiklet sürücüsü inşaatın parçasıyla yaralandı

Bursa'da motosiklet sürücüsü, inşaattan yola sarkan demir çubuklara başını çarparak yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Bursa Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan kurye, inşaat yakınından geçerken yola sarkan demir çubuklar, başına çarptı.

Sürücünün dengesini kaybetmesiyle kontrolden çıkan motosiklet, yerde toplu halde duran demirlere çarparak devrildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı kurye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken; kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü inşaatın parçasıyla yaralandı

Motosiklet sürücüsü inşaatın parçasıyla yaralandı

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