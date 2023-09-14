Motosiklet sürücüsü kazada öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpıştığı öne sürülen motosiklet sürücüsü Hüseyin Yeniçağ, bariyerlere savrularak hayatını kaybetti. Yeniçağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

KAYNAK: İHA
Motosiklet sürücüsü kazada öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Hüseyin Yeniçağ, karıştığı kazada bariyerlere savrularak hayatını kaybetti. Yeniçağ'ın, hafriyat kamyonuyla çarpıştığı öne sürüldü.

Kaza, Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yeniçağ (57) hakimiyetindeki 41 TV 108 plakalı motosiklet ile sürücüsünün tespit edilemeyen hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüseyin Yeniçağ bariyerlere savruldu. Hüseyin Yeniçağ’ın hareketsiz şekilde yol kenarında yattığını gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

aw030267-06.jpgİhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetiklerde Hüseyin Yeniçağ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemede bulundu.

aw030267-01.jpgHüseyin Yeniçağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı öne sürülen hafriyat kamyonu sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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