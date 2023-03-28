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22 yaşındaki genç motosikletli kaza sonucu hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü Meryem Balım henüz 22 yaşındayken geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:31
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Motosiklet sürücüsü Meryem Balım hayatını kaybetti

22 yaşındaki genç motosikletli kaza sonucu hayatını kaybetti
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İHA

Kaza İzmiri'n Torbalı ilçesinin Ayrancılar eski Pancar yolu üzerinde meydana geldi.

Seyir halinde ilerleyen Meryem Balım (22) idaresindeki motosiklet, taksi ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Meryem Balım ve yolcu konumundaki arkadaşı yerde metrelerce savruldu.

22 yaşındaki Balım, olay yerinde can verdi, arkadaşı ise ağır yaralandı.

Balım’ın ölümü sonrası yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Kazada hayatını kaybeden genç kızın arkadaşını eve bırakmak istediği öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan diğer genç kızın tedavisinin Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’nde yapıldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

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