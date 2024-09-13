Motosiklet sürücüsü namaza geç kalan vatandaşı camiye yetiştirdi

Yol kenarında bir vatandaşın kendisini durdurmaya çalıştığını fark eden bir motorcunun örnek davranışı, sosyal medyada beğeni topladı. Namaza geç kalan vatandaş, yol kenarında beklerken yoldan geçen motorluyu durdurdu ve hızla camiye yetiştirilmek için ondan yardım istedi. Motorcu, hiç tereddüt etmeden vatandaşı motoruna aldı ve hızla camiye doğru yol aldı. Kask kamerasına yansıyan bu anlar, motorcu tarafından sosyal medyada “Sevabı kaptık” başlığıyla paylaşıldı.

Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı ve viral oldu. Video, özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılarak binlerce kişi tarafından izlendi ve yorumlandı. Birçok kullanıcı motorcunun bu duyarlı davranışını takdir ederken, olayın spontane gelişen samimiyeti de dikkat çekti.

Yol boyunca vatandaşın heyecanı ve motorcunun durumu anlayışla karşılaması videoya yansıyan samimi anlardan biri. Motorcu, sonunda vatandaşı camiye yetiştirdiğinde ise “Sevabı kaptık” sözleriyle bu anı ölümsüzleştirdi.

Bu anlamlı ve eğlenceli video, izleyenlere hem güler yüz hem de iyilik dolu bir mesaj sundu. Sosyal medya kullanıcıları, motorcunun hızlı düşünerek yardım etmesinin ve vatandaşın samimi talebine cevap vermesinin, toplum içinde dayanışmanın önemini gösteren küçük ama etkili bir örnek olduğunu dile getirdiler.

Videoyu izleyenlerin çoğu, motorcunun örnek davranışını takdir ederken, bazıları da bu olayın küçük bir yardımın bile ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini gösterdiğini belirtti. 'İnsanlık daha ölmemiş' dedirten video kısa sürede viral oldu.