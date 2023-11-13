Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar

Şanlıurfa’da motosikletle ilerleyen 2 kişi, bindikleri motosikletin üstüne başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar

İHA'nın haberine göre, görüntüler, önceki gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır otoyolu Şanlıurfa Havalimanı yol ayrımında kaydedildi. İddiaya göre, 07 BDA 754 plakalı motosiklette yolculuk eden 2 kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte ilerledi.

Trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletteki 2 kişinin kask takmadığı da görüldü. Bu sırada motosiklet üzerinde güçlükle duran bir kişi ise dengesini sağlamakta zorlandı.

Motosiklet üzerinde motosiklet taşıyan kişilerin hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar ise bir başka motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

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