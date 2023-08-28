Motosiklet yarışında trajik anlar kameraya yansıdı

Brezilya'nın iddialı motosiklet yarışlarından Moto1000 GP'de, heyecan yerini yasa bıraktı.

Ülkenin güneyindeki Cascavel'de düzenlenen organizasyon, iki motosikletçinin hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu.

İlk turdaki dönüşü sırasında motosikletinden kayan Andre Verissimo Cardoso, ayağa kalkmayı başarsa da, başka bir motosikletin çarpması sonucu sert şekilde yer düştü.

Cardoso'ya çarpan Erico Verissimo da Rocha da ağır yaralandı. Ünlü pilot hastaneye kaldırılmasından kısa süre sonra vefat etti.

42 yaşındaki Cardoso'nun ise ameliyat sırasında öldüğü kamuoyuna duyruldu.

Bir diğer yarışçı da ikinci bir kazadan koruyucu duvara yönelerek kurtulmayı başardı.