Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar. Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar. Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu

Adana'da yaşanan bir olayda, 17 yaşındaki bir genç, üç tekerlekli bir motosikleti sahibinin yanında çaldı ve bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. 40 yaşındaki İ.Ç., sokaklardan topladığı atık kağıt ve geri dönüştürülebilir malzemelerle dolu üç tekerlekli motosikletiyle bir marketin önüne geldi.

İ.Ç., marketten aldığı karton kutuları aracının arkasına yüklemeye başladı.

Bu sırada, 17 yaşındaki M.T. ve 22 yaşındaki arkadaşı E.Y., İ.Ç.'nin üç tekerlekli aracını çalmaya karar verdi.

İ.Ç. kartonları yüklerken, M.T. direksiyona geçip aracı çalıştırdı ve E.Y. etrafta gözcülük yaptı.

İkili, araç sahibinin fark etmemesi üzerine motosikleti çaldı ve bu anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Aracı çalan M.T., bir süre sonra İ.Ç.'nin bağırması üzerine bir duvara çarparak durdu ve bu esnada İ.Ç. motosikletten düştü. M.T. ve E.Y., motosikletle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçış yönünü belirledi.

Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla her iki şüpheli yakalandı ve çalınan üç tekerlekli motosiklet sahibine iade edildi.

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