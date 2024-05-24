Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü

Kahramanmaraş'ta ön tekerleğini kaldırdığı motosiklet devrilince iki kişi otomobil altında kalma tehlikesi atlattı. O anları cep telefonu kaydetti.

Kahramanmaraş'ta bir konvoyda ilerleyen motosiklet sürücüsü ön tekerleği kaldırmaya çalıştı olanlar da oldu. Motosiklet devrilince, iki kişi yere düştü. Hem sürücü hem de arkada oturan kişi otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEHLİKELİ HAREKETLERİN SONUNDA ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Kahramanmaraş'ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda klaksonlar çalarak ilerleyen araç konvoyundaki motosikletlilerden birinin sürücüsü, tehlikeli hareketler yapınca ortalık karıştı. Çevredeki bir kişi de cep telefonuyla yaşananları görüntülüyordu. Motosiklet sürücüsü ön tekerleği kaldırınca, herşey bir anda değişti. Motosikletin sürücüsü ve arkada oturan bir kişi denge kaybolunca yere düştüler. Etrafta ise otomobiller vardı. Devrilen motosikletteki 2 kişi, otomobil sürücüsünün ani manevrasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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