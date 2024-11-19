Motosikletiyle 2 yayaya çarptı: Hayatını kaybetti

Kaza, Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. Hıdırağa Mahallesi istikametine seyreden 24 yaşındaki Şerafettin Gevrek'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen yaya B.Ç. ve torunu M.Ç.'ye (4) çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yayalar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Şerafettin Gevrek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.