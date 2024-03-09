Motosikletiyle kamyonun altına girdi canından oldu

Kaynak: İHA
Motosikletiyle kamyonun altına girdi canından oldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'daki kaza, Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’ndan ilçe merkezi istikametine giden Hüseyin Altunkaya idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kolu kopan Altunkaya, metrelerce ileri savruldu. Ağır şekilde yaralanan ve Bodrum'daki hastaneye kaldırılan Hüseyin Altunkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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