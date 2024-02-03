Motosikletle 70 inç televizyon taşıdılar. Bu bir Türkiye haberidir

Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 48 U 8525 plakalı motosiklet ile 70 inç dev ekran televizyon taşıyan motosiklet sürücüsü ve kasksız yolcu, aynı anda caddede giden vatandaşların kamerasına yansıdı.
Motosikletin sürücüsü ve yolcusunun, can güvenliğini tehlikeye düşüren taşıma işlemi ise görenleri hayrete düşürdü.
Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, motosiklet arkasındaki yolcunun bir elini motosikletin arkasına bir elini televizyona tutarak ilerlediği görülürken, yaklaşık 2 kilometre süren yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi’nde sona erdi.