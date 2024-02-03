Motosikletle 70 inç televizyon taşıdılar. Bu bir Türkiye haberidir

Kaynak: İHA
Motosikletle 70 inç televizyon taşıdılar. Bu bir Türkiye haberidir
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 70 inçlik dev ekran televizyonu kasksız olarak motosikletle taşıyan vatandaşlar, görenleri hayret ettirdi. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 48 U 8525 plakalı motosiklet ile 70 inç dev ekran televizyon taşıyan motosiklet sürücüsü ve kasksız yolcu, aynı anda caddede giden vatandaşların kamerasına yansıdı.

Motosikletin sürücüsü ve yolcusunun, can güvenliğini tehlikeye düşüren taşıma işlemi ise görenleri hayrete düşürdü.

Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, motosiklet arkasındaki yolcunun bir elini motosikletin arkasına bir elini televizyona tutarak ilerlediği görülürken, yaklaşık 2 kilometre süren yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi’nde sona erdi.

aw133661-01.jpg

aw133661-02.jpg

aw133661-03.jpg

Son Haberler
Gebze’deki boya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Gündem
Gebze’deki boya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Polisten kaçmaya çalışan torbacı kendini vurdu Gündem
Polisten kaçmaya çalışan torbacı kendini vurdu
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü kararı Spor
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü kararı
Hamilton'un Ferrari'den alacağı maaş dudak uçuklattı Spor
Hamilton'un Ferrari'den alacağı maaş dudak uçuklattı
Kocaelispor tek golle kazandı. Adanaspor ateş hattına doğru Spor
Kocaelispor tek golle kazandı. Adanaspor ateş hattına doğru
Sivas'ta Yıldız Göleti Buz Tuttu Yerel Haberler
Sivas'ta Yıldız Göleti Buz Tuttu
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışında şok açıklama. 'PYD için Biden'dan güvence aldım' Gündem
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışında şok açıklama. 'PYD için Biden'dan güvence aldım'