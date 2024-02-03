Motosikletle 70 inç televizyon taşıdılar. Bu bir Türkiye haberidir

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 70 inçlik dev ekran televizyonu kasksız olarak motosikletle taşıyan vatandaşlar, görenleri hayret ettirdi. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.