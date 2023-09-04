Motosikletle giderken gördü açtığı kutudan servet çıktı. Aldığı ödül şok etkisi yaptı

Balıkesir’de yolda bulduğu cep telefonu ile bir kutunun içerisindeki 1 milyon 250 bin TL değerindeki 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bileziği, jandarma aracılığı ile sahibi Filiz Yanar'a ulaştıran kır bekçisi Levent Karakoç, ödül beklerken teşekkür aldı.

KAYNAK: DHA
Motosikletle giderken gördü açtığı kutudan servet çıktı. Aldığı ödül şok etkisi yaptı

Ayvalık ilçesi Mutlu köyünde 1 Eylül'de, eşi Solmaz Karakoç ile motosikletle seyir halinde ilerleyen sürücü Levent Karakoç, yolda bir cep telefonu olduğunu fark etti. Cep telefonunu almak için duran Karakoç, yolun biraz ilerisinde de beyaz bir kutu gördü. Çevrede sahibine ulaşamayan Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda görevli kır bekçisi Karakoç, cep telefonunu ve kutuyu alıp, eve gitti.

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDE

Telefon sahibinin kayıp cep telefonuna ait numarayı aramasını bekleyen Karakoç, kutuyu açıp kontrol etti. Karakoç, kutuda 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bilezik olduğunu gördü. Karakoç, bulduğu cep telefonundan kendisine Filiz Yanar ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda buluşup, altınları teslim etti. Ekimdeki düğünü için hazırlık yaptığını belirten ve ziynet eşyalarının 1 milyon 250 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Yanar, altınları kendisine teslim eden Karakoç'a teşekkür etti.

'AĞLAYANIN MALI, GÜLENE YARAR MI'

33 yıldır kır bekçisi olarak asgari ücrete çalıştığını belirten Levent Karakoç, "Altınları bulup, sahibine teslim ettiğim için mutlu ve huzurluyum. İnsanlık daha ölmedi. Kimsenin malında gözü olmayan, kendi halinde bir insanım. Ağlayanın malı, gülene yarar mı?" dedi.

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