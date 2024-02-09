Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradılar: 2 ölü

Kaynak: DHA / İHA
Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğradılar: 2 ölü
Çanakkale Bayramiç’te, motosiklet ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot Köyü'nde motosiklet ile seyreden Tayfun Avcı ve Şakir Aydın, kavşaktan ana yola çıktıkları sırada pusu kuran kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletten vurularak düşen Avcı ve Aydın metrelerce sürüklendi.

Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şakir Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi tespit edildi.

Ağır yaralanan Tayfun Avcı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kuratılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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