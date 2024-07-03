Motosikletli gençlerin feci sonu. Bodrum'da facia

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletli gençlerin feci sonu. Bodrum'da facia

Muğla Bodrum’da araca çarpan motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet önce direğe ardından duvara çarptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis - Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkiinde feci kaza meydana geldi. İddiaya göre süratli şekilde seyreden motosiklet

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. oldukça süratli şekilde seyrettiği K.H. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

FECİ KAZA

Motosiklet çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki telefon direğine ardından da binanın duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Abdülkadir Tutkum’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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İsmi öğrenilemeyen sürücü de hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde incelemeler yaptı. Gençlerin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İki gencin ölümü duyanları üzdü.

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